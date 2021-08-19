У Росії розбився винищувач, пілот загинув

В Астраханській області Росії у середу, 18 серпня, розбився винищувач МіГ-29. Льотчик загинув.

Літак розбився під час виконання планового польоту. МіГ-29 впав у безлюдному місці на території полігону Ашулук, повідомили у пресслужбі Південного військового округу. Там відзначили, що політ виконувався без боєкомплекту.

За попередніми даними, аварія сталася через відмову техніки.

У пресслужбі округу зазначили, що для з’ясування обставин катастрофи на місце падіння направили комісію головного командування Повітряно-космічних сил Росії.

17 серпня у Підмосков’ї в Росії розбився дослідний зразок нового легкого військово-транспортного літака Іл-112B.