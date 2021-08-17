У Росії розбився дослідний зразок нового літака Іл-112B

У Підмосков’ї в Росії розбився дослідний зразок нового легкого військово-транспортного літака Іл-112B. За попередніми даними, на борту були три людини, вони, судячи з усього, загинули, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Літак зазнав аварії під час тренувального польоту при заході на посадку в аеропорту Кубинка. Видання Baza публікує відео, на якому відображені останні секунди польоту. На ньому видно, що у літака загорівся правий двигун, після чого він втратив керування і врізався в землю.

Літак 13 серпня прилетів з Воронезького авіазаводу корпорації «Ростех» у Підмосков’ї для участі в форумі «Армія-2021». Це перший дослідний зразок. Командиром екіпажу був льотчик-випробувач, Герой Росії Микола Куімов.

Іл-112В – перший військово-транспортний літак, розроблений в Росії «з нуля» в пострадянський період. Його розробка велася з початку 90-х років ХХ століття і стикалася з постійними труднощами через нестачу фінансування.

У 2004 році він переміг у конкурсі на поставку легкого військово-транспортного літака в російську армію, але пізніше Міноборони планувало закрити проект і закупити українські Ан-140. Це стало неможливим після окупації Криму та агресії Росії на сході України.

У російській армії Іл-112В повинен замінити застарілий парк Ан-26. З приблизно 150 таких літаків, що експлуатуються російськими військами, вісімдесят відсотків повинні бути виведені з експлуатації до 2030 року. Їхнє технічне обслуговування повинно було проводитися за участю українських фахівців, тепер російським військовим доводиться робити це самостійно за заново розробленою документацією.