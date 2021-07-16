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Росія: зниклий під Томськом літак знайшли, пасажири та екіпаж живі

Літак Ан-28, фото ілюстративне

Пасажирський літак Ан-28, який зник під російським Томськом, знайшли, повідомляють російські медіа з посиланням на профільні служби.

За попередніми даними, літак здійснив жорстку посадку через відмову двигуна. Всі 19 людей, які були на борту, живі.

За повідомленням російського міністерства з надзвичайних ситуацій, на місце жорсткої посадки Ан-28 сів рятувальний вертоліт, для евакуації пасажирів задіяли додаткові вертольоти.

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Раніше 16 липня стало відомо, що в районі російського міста Томська зник пасажирський літак Ан-28.

Це вже другий цього місяця інцидент із пасажирським літаком сімейства Ан у Росії. 6 липня на Камчатці розбився літак Ан-26, який виконував рейс зі столиці регіону – Петропавловська-Камчатського – в адміністративний центр Коряцького округу – селище Палану. Загинули всі 28 людей, які перебували на борту. За попередніми результатами розслідування, причиною трагедії стала помилка екіпажу.

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