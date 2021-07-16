В Одеському аеропорті відкрили нову смугу старої довжини та презентували новий рейс

В Одеському аеропорті відкрили нову злітно-посадкову смугу – хоча вона залишилась старої довжини, але стала краще по якості, стверджують у керівництві підприємства. Воно також пов’язує презентацію нової смуги із відкриттям нового рейсу з Абу-Дабі до Одеси. Про це, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, заявив директор компанії «Міжнародний аеропорт Одеса» Володимир Семенченко.

Продаж квитків розпочався 16 липня в день відкриття полоси, а перший рейс буде виконано у вересні 2021 року.

«Авіакомпанія Wizz Air Abu Dhabi не могла виконувати рейси на стару полосу. Рейси в Одесу буде виконувати найсучасніший літак Airbus A321neo. Є ще кілька авіакомпаній, з якими ми майже підписали договір, але говорити про це публічно ще зарано», – заявив Семенченко.

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За його словами, будівельні роботи коштували 2,8 мільярдів гривень. Втім, за підрахунками ЗМІ, сума значно більша – близько 4 мільярдів гривень.

В 2009 році авіакомпанія Wizz Air залишила одеський аеропорт через погану злітно-посадкову смугу, а в 2019 – повернулася до південноукраїнського міста, збільшивши кількість напрямків з одного до шести.

До відкриття нової смуги одеський аеропорт міг обслуговувати літаки класу «С» (Airbus A320, Boing 737). Тепер він змінив категорію на D і зможе приймати важкі літаки – Boing 767, Airbus A330 та інші, заявив Семенченко на відкритті смуги. Він також повідомив, що довжина залишиться старою – 2800 метрів, але з перспективою розширення до 3200.

В 2021 році аеропорт планує перевезти 1,45 мільйона пасажирів, а за п’ять років – 4 мільйони.