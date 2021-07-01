Рейси з Анталії відновлені – речник МЗС

Уже відбулися перші після затримки рейси з турецької Анталії до Києва та Запоріжжя. Про це повідомив у твітері 1 липня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«За інформацією авіаперевізника, питання отримання дозволів на польоти до/з Туреччини вирішене. Вже відбули перші рейси Анталія–Київ, Анталія–Запоріжжя. Решта вилітатиме відповідно до оновленої польотної програми», – заявив Ніколенко.

1 липня стало відомо, що у зв’язку із затримкою авіарейсів з України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія–Київ і Анталія–Одеса.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив консульству України в Анталії працювати з турецькою владою для відновлення авіарейсів із Анталії.

Раніше цього дня міжнародний аеропорт «Бориспіль» повідомив про затримку п’яти авіарейсів із Києва до Анталії.

В аеропорту з посиланням на представників авіакомпаній уточнили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл із боку Туреччини. Інші деталі наразі невідомі.