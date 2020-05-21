AP: у Росії коронавірусом заразилися 9479 лікарів

У Росії щонайменше 9 тисяч 479 медичних працівників заразилися коронавірусом за останній місяць. Такі дані наводить агентство Associated Press, зазначаючи, що вони засновані на офіційних заявах і новинних публікаціях з більш ніж 70 регіонів.

Агентство також пише про понад 70 померлих медиків, і деякі медпрацівники вважають, що це число значно вище.

У публікації АР мовиться про проблеми, з якими зіткнулися російські лікарі в умовах епідемії COVID-19. Зокрема, згадується брак засобів індивідуального захисту в лікарнях, і те, що багато лікарів стикаються з погрозами звільнення або кримінального переслідування, якщо вирішують відкрито заявити про наявні труднощі.

Агентство, серед іншого, наводить слова лікаря Ірини Васькяніної з Центральної лікарні підмосковного міста Реутов. У медзакладі, за її словами, були інфіковані понад 40 співробітників. «Новая газета» в квітні писала про звернення співробітників цієї лікарні в Реутові до президента Росії Володимира Путіна з проханням втрутитися в ситуацію і врятувати лікарів.

Лікарка Тетяна Ревва з міста Калач-на Дону у Волгоградській області заявила, що її викликали на допит у поліцію та оштрафували після того, як вона записала відеозвернення про нестачу засобів захисту в її лікарні. Керівництво медустанови заперечує наявність цієї проблеми. Дані від Ревви недавно публікувало і російське бюро Радіо Свобода.

Видання «Медіазона» 19 травня написало, що в Росії внаслідок зараження коронавірусом померли, щонайменше, 186 медичних працівників. У дослідженні «Медіазони» мовиться, що за його основу був узятий створений російськими лікарями меморіальний проект «Список пам’яті» – з іменами колег, які загинули від коронавірусу. Як зазначається, відсоткове співвідношення загибелі медиків у Росії в рази вище, ніж в країнах з схожими масштабами епідемії.