Для Міноборони РФ створили програму для управління «фабрикою тролів» – розслідування

Маловідома російська IT-компанія «Вулкан» на замовлення російського міністерства оборони та спецслужб розробляє програмне забезпечення для стеження, кібератак, ізоляції інтернету, а також функціонування так званих «фабрик тролів. Про це йдеться у розслідуванні видання «Важливі історії», в якому брали участь також журналісти Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Washington Post та інших видань.



Як йдеться у розслідуванні, його відправною точкою стала передача журналістам Süddeutsche Zeitung архіву документів, пов’язаних із «Вулканом». Як стверджується, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з німецькою газетою зв’язалося анонімне джерело, повідомивши, що хоче передати документи. «Я вирішив передати вам цю інформацію через події в Україні», – пояснив він свою мотивацію. За твердженням джерела, за компанією «Вулкан» стоять ГРУ (Головне управління Генштабу – російська військова розвідка) та ФСБ.



У компанії «Вулкан» працює трохи більше 130 людей, виторг у 2021 році трохи перевищив мільярд рублів. Її засновники – Антон Марков та Олександр Іржавський.



Одним із великих проектів, що реалізуються «Вулканом» на замовлення Міноборони РФ під шифром «Амезит», була розробка програмного комплексу, який був би здатний стежити за всіма користувачами інтернету на певній території, блокувати для них доступ до тих чи інших сайтів і навпаки – просувати розкручені ботами матеріали.



За допомогою програми, як стверджується, співробітник Міноборони може в один клік створити сотні ботів у різних соцмережах, а потім «поручати» їм різні завдання. Автори розслідування стверджують, що виявили низку таких ботів і простежили, у яких кампаніях вони брали участь. Йшлося, крім іншого, про кампанію проти Хілларі Клінтон – суперниці Дональда Трампа на виборах президента США в 2016 році. Створені «Вулканом» боти розкручували статтю, яка нібито компрометувала Клінтон.



Розслідування США встановило, що російські тролі втручалися у передвиборчу кампанію, але безпосередньо про роль «Вулкану» не йшлося. Компанія не перебуває у списках санкцій ні США, ні Євросоюзу, зазначають «Важливі історії». У матеріалі також йдеться, що її керівництво відмовилося відповідати на запитання журналістів.



Експерти, з якими поговорили журналісти, припустили, що «Амезит» створювався для використання за кордоном, зокрема в Україні, але чи він застосовувався, у розслідуванні не йдеться.