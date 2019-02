У Росії звинувачують Facebook у блокуванні пов’язаної з RT сторінки

Головний редактор російського телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила 18 лютого, що соціальна мережа Facebook заблокувала сторінку, яку вів цей телеканал. Ця заяву Симоньян наразі не підтверджує сама американська соціальна мережа.

«У нас був дочірній проект англійською, In the Now. Проект був дико успішним, 2,5 мільярда переглядів і 4 мільйони передплатників тільки у Facebook! CNN, за наводкою фонду, що фінансується Держдепартаментом і НАТО, зробили матеріал про те, що цей проект фінансується із Росії… Facebook тут же нас заблокував! Не висунувши жодних… звинувачень», – написала Симоньян у Facebook і додала, що її структура «не порушувала жодних правил Facebook».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що RT «має отримати пояснення від Facebook щодо того, що саме є причиною» блокування сторінки.

Американські спецслужби звинувачували RT у тому, що Росія використовувала цей засіб інформації для втручання в президентські вибори у США 2016 року. Міністерство юстиції США у вересні 2017 року видало розпорядження про реєстрацію мовника як іноземного агента». Звинувачення також спонукали мережу Twitter заборонити рекламу з боку RT, а також ще одного спрямованого на іноземних споживачів агентства Sputnik.

RT, відомий також як Russia Today, транслює свлї передачі англійською, французькою, іспанською та арабською мовами.

Мовник Russia Today був створений у середині 2000-х років. Його метою було протистояння тому, що російський президент Володимир Путін окреслив як домінування американських та британських медіа-організацій.