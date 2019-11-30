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01 грудня 2019, Київ 00:13
Новини | Міжнародні

У Москві вшанували пам’ять жертв Голодомору

Акція пам’яті жертв політичних репресій біля Соловецького каменю у Москві, жовтень 2018 року

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Біля Соловецького каменю у столиці Росії Москві 30 листопада навпроти будівлі ФСБ на Луб’янській площі відбулася акція пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років. Як передає Російська служба Радіо Свобода на акцію, узгоджену з владою, люди прийшли з лампадками, колосками і буханцями хліба. Кілька людей були загорнуті у прапори Росії, України та Казахстану.

Акція тривала з 16-ї до 17-ї години за місцевим часом, під час заходу учасники вшанували жертв Голодомору хвилиною мовчання і символічно з’їли по шматку хліба.

Заявленою була кількістю учасників до 30 осіб. Організаторами виступили партія ПАРНАС і громадський рух «Декомунізація».

У 2008 році Держдума Росії ухвалила постанову, в якій визнала, що «жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 мільйонів людей». Проте в Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.

/**/ /**/ Дівчина шукає у «книгах пам’яті» загиблих від Голодомору прізвища померлих близьких, музей «Меморіал жертв Голодомору» у Києві, фото архівне
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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.​

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