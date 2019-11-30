Студенти університету в Канаді вимагають звільнити викладача, який назвав Голодомор в Україні «міфом»

Деякі студенти Альбертського університету в канадському Едмонтоні вимагають звільнити викладача, який заперечує факт Голодомору, здійснений радянською владою на початку 1930-х років, повідомила канадська газета The Globe and Mail.

Як пише видання, причиною обурення студентів стало те, що доцент Дугал Макдональд у своєму дописі на сторінці у Facebook 19 листопада назвав Голодомор брехнею, буцімто підкріпленою фальшивими фото і повідомленнями, які поширили колишні співучасники нацистів.

У цьому ж дописі Макдональд додав, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо «підтримує антикомуністичний, пронацистський міф про Голодомор», намагаючись таким чином «переписати історію».

Українське студентське товариство університету назвало цей допис розпалюванням ворожнечі і заявило, що його автор не гідний бути викладачем.

Дугал Макдональд є активістом Марксистсько-ленінської партії Канади.

Повідомляється, що висловлювання Макдональда також засудив Конгрес українців Канади і Єврейська федерація Едмонтона.

Сам Макдональд у коментарі для ЗМІ заявив, що досліджував Голодомор кілька років і має право на свободу слова.

Альбертський університет у своїй заяві вказав, що погляди пана Макдональда не відображають погляди навчального закладу, але він має право ділитися ними.

24 листопада прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив солідарність із українцями у Канаді та світі у вшануванні пам’яті жертв Голодомору. Він заявив, що «Голодомор був навмисною спробою – частиною систематичного геноциду – розчавити дух та ідентичність українського народу». Після протесту студентів прем’єр канадської провінції Альберта Джейсон Кенні засудив «корисних ідіотів», які заперечують геноцид.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932-33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.