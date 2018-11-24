Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив солідарність із українцями у Канаді та світі у вшануванні пам’яті жертв Голодомору. Про це мовиться у повідомленні на його офіційному сайті.

«Голодомор був навмисною спробою – частиною систематичного геноциду –розчавити дух та ідентичність українського народу. Це не вдалося. Українці вижили, і після десятиліть радянської влади Україна здобула свою незалежність у 1991 році. Десятиліттями звірства Голодомору значною мірою були відомі тільки жертвам та тим, хто його організував. Ми повинні переконатися, що спогади про тих, хто постраждав під час Голодомору, живуть, і що таких жахів більше ніколи не відбудеться», – заявив Трюдо.

Він запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну у її спробах захистити свій суверенітет.

«Ми підтверджуємо нашу підтримку уряду України щодо захисту її територіальної цілісності та поточних реформ, спрямованих на побудову більш безпечного, процвітаючого майбутнього для українських громадян», – зазначив політик.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.