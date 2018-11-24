Волонтери вуличного ресторану у Львові приготували суп часів Голодомору (відео)

Ресторан вуличної їжі у Львові на площі Ринок змінив вивіску на «Непораховані з 1932». Волонтери Української академії лідерства приготували суп часів Голодомору. За словами організаторів, метою акції було донести інформацію про Великий Голод в Україні.

«Ми на кип’ячену воду кинули гілки сосни, шишки, кору дерева. Воно проварюється. Ми дивились документальні фільми і дізнались від очевидців Голодомору, що у ті страшні роки вони йшли у ліс і збирали все, що можна було їсти», – розповіла Радіо Свобода волонтерка Анна Гавінович.

Кожен міг скуштувати суп часів Голодомору і відчути, як люди рятувались від голодної смерті.

Також у центрі міста відбулась поминальна молитва за жертвами Великого Голоду в Україні, хвилина мовчання, дзвонили у Львові і церковні дзвони.

Сотні людей запалили лампадки пам’яті, з яких були складені карта України і роковини від часу трагедії «85», горіли свічки і у вікнах львів’ян.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

24 листопада 2018 року по всій Україні проводиться громадська акція «Запали свічку». Кожен охочий може згадати загиблих українців і запалити свічку на своєму підвіконні, нагадують в Українському інституті національної пам’яті.