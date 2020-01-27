У Росії на суд над кримчанами у «справі Хізб ут-Тахрір» не пустили рідних – активісти

У понеділок, 27 січня, у будівлю Південного окружного військового суду Ростова-на Дону, де заплановано засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група), не пустили рідних і близьких фігурантів даної справи, які прибули з окупованого Криму.

Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Двері будівлі суду закрили на ключ, мотивуючи тим, що вони проводять заходи, подробиці не повідомили. Подружжя і співвітчизники, які приїхали підтримати стоять на вулиці», – розповіли активісти.

Повідомляється, що в рамках засідання повинні допитати головного свідка сторони обвинувачення, співробітника ФСБ Миколи Артикбаєва.