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27 січня 2020, Київ 11:37
Новини | Політика

У Росії на суд над кримчанами у «справі Хізб ут-Тахрір» не пустили рідних – активісти

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У понеділок, 27 січня, у будівлю Південного окружного військового суду Ростова-на Дону, де заплановано засідання у «справі Хізб ут-Тахрір» (друга Бахчисарайська група), не пустили рідних і близьких фігурантів даної справи, які прибули з окупованого Криму.

Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Двері будівлі суду закрили на ключ, мотивуючи тим, що вони проводять заходи, подробиці не повідомили. Подружжя і співвітчизники, які приїхали підтримати стоять на вулиці», – розповіли активісти.

Повідомляється, що в рамках засідання повинні допитати головного свідка сторони обвинувачення, співробітника ФСБ Миколи Артикбаєва.

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