Росія намагається представити будь-які свої операції як затримку контрнаступу України – ISW

Росія намагається представити будь-які свої операції як затримку потенційного українського контрнаступу, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).



«Реакція Росії на оголошений удар по машині, в якій нібито перебував командувач Силами територіальної оборони України генерал-майор Ігор Танцюра, свідчить про те, що російські ультранаціоналісти намагаються представити будь-які російські операції як затримку потенційних українських контрнаступальних дій», – йдеться в звіті.



У ISW нагадують, що Євген Пригожин 2 травня заявив, що сили «групи Вагнера» завдали удару по українській бронетехніці, в якій Танцюра прямував до Бахмута, і опублікував відео нібито удару. Російські військові блогери широко поширили заяви Пригожина та представили удар як перемогу.



«Відомий блогер стверджував, що Танцюра отримав наказ перекинути резерви до Бахмута та підготувати українські сили до проведення контратак у цьому районі, що, ймовірно, представить російський удар як важливу з оперативної точки зору подію, яка затримала потенційні майбутні українські контрнаступальні дії. Російські блогери також стверджували, що російський удар по Павлограду 1 травня вплинув на критично важливий український логістичний та накопичувальний центр, і аналогічно припускали, що удар затримає українські контрнаступальні операції», – додають аналітики.

В Інституті вивчення війни зазначають, що Кремль розповсюдив нову інструкцію щодо того, як висвітлювати майбутній потенційний український контрнаступ – це вказує на те, що Кремль створює інформаційні умови як для ефективного російського захисту, так і для пом’якшення потрясінь у російському інформаційному просторі.

2 травня очільник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявив, що «сьогодні артилерійськими підрозділами при підході резервів із населеного пункту Часів Яр до населеного пункту Бахмут було знищено бронеавтомобіль, у якому, ймовірно, перебував командувач силами територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра».

У Силах територіальної оборони ЗСУ заперечили інформацію про «знищення бронеавтомобіля», в якому міг перебувати командувач Сил ТРО Ігор Танцюра.