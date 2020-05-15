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15 травня 2020, Київ 12:12
Новини | Коронавірус

Кількість нових випадків коронавірусу в Росії знову перевищила 10 тисяч

Усього в Росії коронавірус виявлено у 262 843 людей, понад 58 тисяч – одужали, 2418 – померли

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом в Росії знову перевищила 10 тисяч, повідомив 15 травня оперативний штаб із боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції.

Згідно з повідомленням, приріст хворих за минулу добу склав 10 598 осіб, з них 4748 – у Москві.

Усього в Росії від початку спалаху хвороби коронавірус виявлено у 262 843 людей, понад 58 тисяч – одужали, 2418 людей померли.

У світі число заражених коронавірусом перевищує чотири мільйони людей, понад 300 тисяч – померли.

Російських військових перекидають на Донбас під час епідемії коронавірусу
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Російських військових перекидають на Донбас під час епідемії коронавірусу

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