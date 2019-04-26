Російські військові провели навчання зі знищення субмарини в Чорному морі

Малі протичовнові кораблі Чорноморського флоту Росії «Єйськ» і «Касимов» провели навчання з пошуку та знищення підводного човна в Чорному морі. Про це повідомила прес-служба флоту, зазначивши, що «навчально-бойова задача» була успішно виконана.

«Курс підводного човна «ворога» активним бомбометанням малих протичовнових кораблів був змінений у бік берега і на найефективнішою глибині підводний човен була умовно знищена глибинними бомбами», – мовиться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, в рамках навчань моряки відпрацювали тактичні прийоми з безперервного переслідування підводного човна «противника» та її знищення. Кораблі здійснювали пошук підводного човна у взаємодії з протичовневим вертольотом Ка-27М морської авіації.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на окупованому півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.