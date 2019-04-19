Біля Криму під час навчань зламався великий російський корабель

Великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії «Цезар Куніков» зламався під час навчань у районі мису Херсонес, повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС із посилання на прес-службу флоту.

Згідно з повідомленням, у морі виникла несправність із рульовим пристроєм, через що корабель був відбуксований у пункт базування в анексованому Росією Криму.

При цьому для виключення можливих аварійних ситуацій під час заходу і швартування в пункті базування чергові служби вирішили, що кораблю необхідно зайти в гавань з використанням буксирів допоміжного флоту.

18 квітня прес-служба Міноборони Росії повідомила, що екіпаж корабля «Цезар Куніков» на полігонах бойової підготовки спільно з підрозділами окремої гвардійської бригади морської піхоти відпрацював організацію навантаження бойової техніки і особового складу на корабель.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.