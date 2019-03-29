Російські військові провели навчання в анексованому Криму

Російські військові провели військові навчання в анексованому Росією Криму, повідомило Міністерство оборони Росії.

У відомстві заявили, що в складі розвідувально-ударних контурів навчально-бойові завдання виконали ракетні з'єднання 58-ї і 49-ї загальновійськових армій Південного військового округу, а також ракетних кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

«Управління вогнем було організовано з командних пунктів об'єднань в п'яти регіонах – Дагестані, Північній Осетії, Ростовській області, Криму, на Ставропіллі, а також в акваторіях Чорного і Каспійського морів», – повідомили в Міноборони Росії.

Раніше Росія заявляла про посилення угруповання військ в анексованому Криму. Російський міністр оборони Сергій Шойгу 11 березня заявив, що це «забезпечує захист території півострова й інтересів Росії в Чорному морі».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.