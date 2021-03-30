Росія провела навчальні торпедні стрільби біля берегів окупованого Криму

Екіпажі підводних човнів Чорноморського флоту Росії «Колпіно» та «Великий Новгород» провели практичні торпедні стрільби з підводного положення в акваторії Чорного моря біля берегів окупованого Криму.

«Підводники перейшли на полігон бойової підготовки, провели комплекс підготовчих вправ і виконали занурення на задану глибину для проведення стрільб. Екіпажі підводних човнів успішно виконали поставлені завдання і провели стрільби торпедною зброєю з підводного положення по умовній морській цілі, яку імітував на допустимій безпечній дистанції один з малих протичовнових кораблів флоту», – заявили російські військові.

Зазначається, що стрільби виконувалися практичними торпедами. Після завершення заходів усі торпеди підняли з води катером-торпедоловом.

Раніше російські військові провели навчання з протимінного та протидиверсійного захисту в акваторії Чорного моря біля берегів окупованого Росією Криму.

Також цього місяця проходять регулярні навчання російських військ безпосередньо на окупованому півострові. Зокрема Росія повідомляла про маневри десантних військ, які стартували на полігоні Опук.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.