На трасі в районі Бахчисарая помітили колону російської військової техніки – відео

На трасі «Таврида» в районі Бахчисарая в анексованому Росією Криму помітили колону російської військової техніки, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його інформацією, в бік Севастополя пройшло близько 15 військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції.

Тим часом, за спостереженнями кореспондента Крим.Реалії, на двох перехрестях у самому Севастополі були помічені патрулі військово-транспортної інспекції, а на рейді виконував маневри один із великих кораблів Чорноморського флоту Росії.

Наприкінці грудня 2020 року на трасі Сімферополь – Армянськ була помічена колона російської військової техніки, яка пройшла в сторону Красноперекопська. У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення.

Генасамблея ООН у грудні 2020 ухвалила посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції заявила, що Москва «має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти».