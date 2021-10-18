Російські військові провели масову висадку десанту в окупованому Криму

Екіпажі близько 20 вертольотів Мі-8АМТШ російської військової авіації в рамках навчань здійснили висадку мотострілкових підрозділів з’єднання берегової оборони Чорноморського флоту Росії на полігоні Опук в окупованому Росією Криму. Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

За даними міністерства, військові відпрацьовували «блокування і знищення бойовиків», які проникли на територію півострова «з метою проведення терактів і дестабілізації обстановки».

«Десантування особового складу здійснювалося по-штурмовому з положення зависання вертольотів над землею з використанням канатних і інших спеціальних засобів. Прикриття висадки тактичного десанту забезпечили ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор», – мовиться у повідомленні.

У Міноброни Росії заявили, що у навчаннях на окупованому півострові беруть участь з’єднання та військові частини Південного військового округу Росії, а також підрозділи військових баз, дислокованих в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії, частина сил Чорноморського флоту, Каспійської флотилії. За даними відомства, всього до участі в навчаннях залучили близько 8 тисяч військових, задіяли близько 350 одиниць озброєння і військової техніки.

Раніше в окупованому Криму російські військові провели навчання з застосуванням ударних вертольотів Мі-35, а також багатоцільових вертольотів Мі-8 «Термінатор».

На початку жовтня повідомлялося, що з Росії до Криму перекинули палубні винищувачі для навчань на «наземному авіаносці».