Російські військові в окупованому Криму тренувалися знищувати кораблі в Чорному морі

Російські берегові ракетні комплекси «Бал» і «Бастіон» в окупованому Криму вчилися знищили в Чорному морі угруповання кораблів умовного супротивника електронними пусками. Як повідомив начальник прес-служби Південного військового округу сусідній Росії Вадим Астаф’єв, навчання проходили на тлі маневрів «Сі Бриз-2019», в яких беруть участь кораблі НАТО й України.

За словами Астаф’єва, у навчаннях були задіяні 20 авіанавідників, штурмовики Су-25см3 «Грач», бомбардувальники Су-24М і Су-34, і ударні вертольоти Ка-52 «Алігатор» і Мі-28Н «Нічний мисливець».

За інформацією міноборони Росії, під час навчань були задіяні понад 5 тисяч військовослужбовців, близько 500 одиниць військової техніки, в тому числі оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер», реактивні системи залпового вогню «Торнадо-С», «Торгадо-Г», «Ураган», 152-мм самохідні гаубиці «Мста-С» і «Акація».

Раніше російські військові в окупованому Криму провели навчання зі знищення крилатих ракет умовного противника системами С-400 «Тріумф» і комплексами «Панцир».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.