У Москві відбулися затримання учасників одиночних пікетів

У столиці Росії Москві поліція затримала учасників одиночних пікетів біля будівлі МВС на Петровці на підтримку заарештованого журналіста Іллі Азара, передає Російська служба Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, на пікеті були затримані активіст Віктор Немітов із плакатом «Росія без Путіна», обвинувачені у так званій «московській справі» Владислав Барабанов і Самариддін Раджабов, журналіст Петро Рузавін та активіст Ігор Сафонов. Також повідомляється про затримання адміністратора телеграм-каналу «Протесний МГУ» Дмитра Іванова і активістки Олександри Попової, які не брали участі в акції.

У Санкт-Петербурзі, де також проходять поодинокі пікети, поліція затримала муніципального депутата Іллю Кисельова і активіста з плакатом «Геть царя».

Правозахисний портал «ОВД-Инфо» повідомляє про 13 затриманих в Москві, одного з яких відпустили, і двох – в Санкт-Петербурзі.

Наприкінці травня на акціях у Москві та Санкт-Петербурзі на підтримку заарештованого журналіста Іллі Азара поліція затримала десятки людей, їх звинуватили в порушенні так званого режиму самоізоляції і в незаконних публічних заходах.

Раніше сьогодні Московський міський суд зменшив з 15 до 10 діб термін арешту журналісту видання «Новая газета» і муніципальному депутату Іллі Азару. Тепер він має вийти на свободу 7 червня.

Азара затримали під час пікету на підтримку засновника пабліку «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова 26 травня в центрі Москви. Він проводив одиночний пікет біля будівлі Міністерства внутрішніх справ. Підставою для затримання поліція назвала заборону на проведення публічних заходів.