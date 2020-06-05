У Росії на третину скоротили термін арешту журналіста Іллі Азара

У Росії Московський міський суд зменшив з 15 до 10 діб термін арешту журналісту видання «Новая газета» і муніципальному депутату Іллі Азару, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

28 травня Тверський районний суд призначив арешт на 15 діб журналісту, який вийшов на одиночний пікет на підтримку автора телеграм-каналу «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова.

Тепер Азар має вийти на свободу 7 червня.

Арешт Азара став приводом для одиночних пікетів, які кілька днів відбувалися в Москві біля будівлі головного управління МВС, а також у кількох інших російських містах. Десятки їхніх учасників, у тому числі журналісти і муніципальні депутати, теж були затримані, їх звинуватили в порушенні так званого режиму самоізоляції і в незаконних публічних заходах.