У Москві поновилися пікети на підтримку Іллі Азара. Затримано 8 людей

У Москві біля будівлі МВС Росії поновилися затримання активістів й учасників одиночних пікетів на підтримку арештованого на 15 діб муніципального депутата і журналіста Іллі Азара.

Затримано щонайменше вісім осіб, повідомляє видання «МБХ медіа».

Пікети на підтримку Іллі Азара тривають від 28 травня. Загалом поліція затримала понад 50 людей, серед них – головний редактор інтернет-видання «Медіазона» Сергій Смирнов, журналістка «Еха Москви» Тетяна Фельгенгауер, головний редактор «Таких справ» Анастасія Лотарева, фотограф Вікторія Івлєва, муніципальні депутати й інші активісти.

Вранці 28 травня Тверський суд Москви заарештував Іллю Азара на 15 діб за аналогічний одиночний пікет біля будівлі МВС Росії.

Азар проводив пікет 26 травня на підтримку арештованого засновника пабліку «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова.

Розгляд апеляції був призначений на 1 червня, однак суд відклав його до 5 червня, повідомляє правозахисна організація «Апологія протесту».

Ілля Азар зараз перебуває в спецприймальнику МВС.