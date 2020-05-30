У Москві знову затримують учасників пікету на підтримку Іллі Азара

У центрі Москви біля будівлі головного управління МВС Росії поновилися одиночні пікети і затримання їхніх учасників. Протестувальники виступають на підтримку арештованого на 15 діб муніципального депутата, журналіста Іллі Азара і затриманих учасників попередніх пікетів, передає правозахисне видання «ОВД-Инфо».

Пікети відбуваються третій день поспіль. Напередодні на них затримали близько 30 осіб, 28 травня – понад 10.

Сьогодні затримали вже п’ятьох осіб. Четверо з них – муніципальні депутати різних московських районів.

Азар був заарештований 28 травня на 15 діб за одиночний пікет на підтримку засновника проєкту «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова, проти якого порушено кілька кримінальних справ.

Вдень 29 травня московське управління МВС Росії випустило заяву, в якій стверджується, що проведення будь-яких акцій протесту в місті заборонене на час карантину.

На затриманих оформляють протоколи про порушення режиму самоізоляції і про порушення правил участі в публічних заходах.