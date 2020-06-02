У Росії відбуваються протести проти свавілля поліції, є затримані

У столиці Росії Москві ввечері 2 червня поліція розпочала затримання учасників одиночних пікетів проти свавілля силовиків. Затримані щонайменше 17 учасників протестів, що відбуваються поблизу будівлі головного управління російського МВС у Москві.

Серед затриманих є люди, які вийшли на підтримку заарештованого на 15 діб за одиночний пікет журналіста Іллі Азара. Ці протести тривають із 28 травня. Сам Азар вимагав звільнення автора проєкту «Омбудсмен поліції» Володимира Воронцова та пов’язаних із ним людей.

Також частина людей протестує через те, що 31 травня в Єкатеринбурзі співробітники Росгвардії застрелили 27-річного чоловіка, підозрюваного в крадіжці чотирьох рулонів шпалер.