У Росії другу добу поспіль фіксують понад 9 тисяч нових випадків COVID-19

У Росії другий день поспіль виявляють більше ніж 9 тисяч інфікованих коронавірусом. За даними оперативного штабу, за минулу добу їх було 9035.

162 людини померли напередодні та близько 4 тисяч одужали.

За весь час епідемії у Росії виявили вже 415 тисяч інфікованих, майже 5 тисяч з них померли і близько 175 тисяч одужали.

Москва як і раніше на першому місці за кількістю нових інфікованих, але її частка в загальній статистиці – уже менше чверті, 2297 осіб – менше, ніж в попередні кілька днів.

У деяких регіонах Росії останнім часом послабили карантинні заходи; у Москві з понеділка дозволені прогулянки по графіку – три дні на тиждень в залежності від адреси будинку. Також запрацюють непродовольчі магазини і ряд підприємств сфери послуг. Посилений, проте, масковий режим – тепер маски потрібно буде носити не тільки в приміщеннях, але і на вулиці.