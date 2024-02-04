Росія «піддала жорсткій цензурі» акцію протесту дружин за повернення додому мобілізованих – ISW

Росія «піддала жорсткій цензурі» акцію протесту дружин мобілізованих солдатів, яка відбулася у Москві 3 лютого, йдеться у звіті американського інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики кажуть, що «таким чином, влада РФ намагається придушити ймовірне відновлення ширшого громадського руху на підтримку російських солдатів і проти режиму диктатора Володимира Путіна».

Зазначається, що 3 лютого учасники російського громадського руху «Шлях додому» поклали квіти до Могили Невідомого солдата в Москві, а опісля провели акцію протесту на прилеглій Манежній площі з нагоди 500 днів від початку часткової мобілізації, оголошеної президентом РФ у вересні 2022 року.

Американські експерти наголошують, що російські провладні ЗМІ здебільшого не висвітлювали цю подію, але повідомили, що «прокуратура Москви застерегла від відвідування акції протесту, маючи на увазі, скоріш за все, саме акцію «Шлях додому».

Водночас за даними ISW, опозиційні російські ЗМІ «детально висвітлили цей протест, в якому, за підрахунками, взяли участь близько 200 осіб». Вони повідомили, що поліція Москви затримала 27 осіб, більшість із яких були російськими та іноземними журналістами, кажуть аналітики.

Опозиційні ЗМІ також повідомили, що «пізніше влада відпустила затриманих без висунення звинувачень, і що деякі члени акції протестували біля відділку міліції за звільнення усіх затриманих».

«Російська поліція дозволила протестувальникам «Шлях додому» пізніше відвідати передвиборчий штаб Путіна (президента Росії Володимира Путіна – ред.) та від руки написати звернення до нього з проханням повернути мобілізованих додому», – кажуть в ISW.

Однак «штаб дозволив зробити це лише невеликим групам мітингувальників та суворо обмежив доступ ЗМІ до висвітлення цього процесу», зазначають у зведенні.

«Ймовірно, російські правоохоронні органи навмисне затримували журналістів, а не протестувальників, аби обмежити висвітлення події, позбавивши організацію «Шлях додому» статусу «платформи для мучеництва» в інформаційному просторі через арешти її членів», – йдеться у звіті ISW.

У Росії акції за повернення мобілізованих проводить рух «Шлях додому». Після останньої акції в Санкт-Петербурзі дружини мобілізованих заявили про тиск із боку співробітників силових структур, зазначає телеканал «Дождь». До цього учасниці руху «Шлях додому» говорили про тиск із боку влади різних регіонів.

У вересні 2022 року влада Росії оголосила так звану часткову мобілізацію на війну проти України. За офіційними даними, призвали близько 300 тисяч людей. Указ про мобілізацію досі є чинним. Представники російської влади неодноразово заявляли, що мобілізовані залишаться в армії до кінця так званої «спеціальної військової операції».

Востаннє масштабні протести в Росії були після оголошення Путіним так званої часткової мобілізації у вересні 2022 року.