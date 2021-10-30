У Росії зафіксували рекордну добову кількість виявлених випадків COVID-19

У Росії 30 жовтня повідомили про 40 251 новий випадок захворювання на COVID-19 протягом останньої доби, це найвищий показник від початку пандемії.

За добу померли 1160 хворих на COVID-19, що лише на три летальних випадки менше за рекордну смертність, про яку повідомлялося напередодні.

Росія включає до своїх зведень і дані з окупованого нею українського Криму.

Через зростання захворюваності російський президент Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня до 7 листопада включно. Через святкування в Росії Дня народної єдності фактично неробочими будуть тільки три дні, з 1 до 3 листопада.

Регіони з найскладнішою епідеміологічною ситуацією могли оголосити неробочі дні вже з 23 жовтня.