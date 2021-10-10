У Росії розбився літак з парашутистами

У російській республіці Татарстан розбився літак, на борту якого перебували понад 20 людей.

За даними російського МНС, щонайменше семеро з них знайдені живими. «Интерфакс» раніше повідомляв про 19 загиблих та про трьох людей, які вижили.

Про те, що літак вранці в неділю пропав з екранів радарів, повідомили агентства. За їхніми даними, крім пілотів, на борту були парашутисти місцевого аероклубу.

Видання Baza оприлюднило відео з місця аварії.

Опубліковані також фото, на яких видно, що літак розвалився навпіл.

Причини катастрофи поки не відомі. Джерела «Интерфаксу» повідомляють, що літак впав відразу після зльоту з аеродрому.

В останні тижні в Росії відбулося кілька авіакатастроф за участю невеликих літаків. Літак того ж типу – L-410 – у вересні розбився під Іркутськом, а в липні під Кемерово.