У Росії підліток відкрив стрілянину в школі, його затримала директорка

У Пермському краї Росії 12-річний підліток відкрив стрілянину у школі, його затримали. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Інцидент стався у селищі Сарс, поблизу Пермі. Підліток прийшов до школи з мисливським карабіном і двічі вистрілив у стелю та стіну.

У регіональному відділенні МВС Росії зазначили, що внаслідок цих дій ніхто не постраждав. На момент інциденту у школі перебували понад 300 учнів та 30 педагогів.

Як зазначає РБК, шестикласника знешкодила директора школи, яка вмовила його зайти до кабінету та віддати зброю. В уряді регіону підтвердили цю інформацію.

Приводом для стрільби, попередньо, могли стати шкільні цькування. Як розповіло джерело агентств, Агентство «Интерфакс» з посиланням на неназване джерело повідомило, що школяр поводився неадекватно. Здійснюючи постріли в повітря він вигукував безладні фрази, а при затриманні кричав, що керується «вказівками бога», повідомив співрозмовник агентства. Затриманого направлять на дитячу психіатричну експертизу.

За попередніми даними, мисливський карабін «Сайга» підліток взяв у батька. Зброя офіційно зареєстрована.

Джерело ТАСС заявило, що школяра не притягатимуть до кримінальної відповідальності.

Минулого місяця росіянин Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у кампусі Пермського державного наукового дослідницького університету, внаслідок чого загинули шестеро людей.