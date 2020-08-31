Росія висилає трьох словацьких дипломатів

Росія висилає трьох дипломатів посольства Словаччини у Москві як відповідь на висилку співробітників російської дипмісії з Братислави. Про це повідомляє російське міністерство закордонних справ.

У понеділок, 31 серпня, до МЗС Росії викликали посла Словаччини Петра Пріпутена. Йому заявили «рішучий протест» через висилку трьох російських дипломатів раніше у серпні. Як оголосили словацькому дипломату, Москва ухвалила своє рішення, керуючись «принципом взаємності».

Імена словацьких дипломатів, яких оголосили персонами нон ґрата, у МЗС Росії не повідомили.

10 серпня Словаччина вислала трьох співробітників посольства Росії. Як повідомили у МЗС країни, було виявлено зловживання візами, виданими словацьким консульством у Санкт-Петербурзі, наслідком чого став «серйозний карний злочин» на території Словаччини.

За інформацією словацьких служб безпеки, діяльність трьох російських дипломатів суперечила Віденським домовленостям про дипломатичні відносини.