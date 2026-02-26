ЗМІ: Росія різко наростила закупівлю оптоволокна в Китаї

Росія у 2025 році різко збільшила закупівлю оптоволокна в Китаї. Це спричинило зростання цін для російських покупців у 2,5–4 рази, повідомляє видання «Ведомости».



Власного виробництва оптоволокна у Росії сьогодні практично немає. Єдине профільне підприємство – АТ «Оптиковолоконные системы» в Саранську – було зупинено після серії атак дронів навесні 2025 року. Відтоді, за словами співрозмовників видання, Росія повністю залежить від імпорту оптоволокна з КНР.

За оцінкою аналітиків Дослідницького центру з волоконно-оптичних кабелів Пекінського університету пошти та телекомунікацій, у 2025 році Росія закупила близько 10,5% всього виробленого у світі оптоволокна. У попередні роки її частка у китайському експорті не перевищувала 1%. В абсолютних показниках споживання сягнуло майже 60 мільйонів кілометрів.

Видання зауважує, що зростання попиту пов’язане одразу з кількома факторами, зокрема, у 2025 році Росія та Україна почали активно використовувати оптоволокно у FPV-дронах – такі безпілотники складніше виявити та неможливо придушити засобами радіоелектронної боротьби. Крім того, новим великим споживачем стали дата-центри, що розвиваються під завдання штучного інтелекту.



Китай забезпечує понад 60% світового виробництва оптоволокна, і російські замовники купують його за цінами китайського ринку. На тлі різкого зростання попиту вартість продукції помітно збільшилася: якщо на початку 2025 року оптоволокно, яке використовується у мережах зв’язку, коштувало близько 16 юанів за кілометр, то до січня 2026 року ціна зросла до 40 юанів за кілометр.



