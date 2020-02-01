У Росії відбулись затримання учасників акцій проти змін до Конституції

У російському Санкт-Петербурзі в суботу поліція затримала учасників акції проти внесення змін до Конституції Росії. Згідно з повідомленнями, вісьмох людей затримали на Сенатській площі, ще одного учасника на Невському проспекті, вже після завершення акції.

Рух «Безстроковий протест», що влаштував акцію на Сенатській площі, заявив, що метою протесту є захист основ конституційного ладу в Росії.

Повідомляється, що всього в акції взяли участь близько пів сотні людей, люди з плакатами шикувалися у черги, щоб провести одиночні пікети.

Є також повідомлення, що пікети проти конституційних змін відбулися і в російському Новосибірську.

Про план змінити Конституцію Росії Володимир Путін заявив 15 січня. Вже 20 січня Путін вніс до Держдуми проєкт закону про зміни до основного закону – зміни у щонайменше 22 статті. 23 січня Держдума Росії одноголосно ухвалила в першому читанні законопроєкт про зміни до Конституції. Друге читання призначене на 11 лютого.

Путін створив робочу групу з 75 осіб для вивчення запропонованих змін і пообіцяв, що після того, як поправки будуть ухвалені, їх винесуть на «загальноросійське голосування». Таке голосування планують провести в квітні, його формат має визначити спеціально створена робоча група і Центрвиборчком.

Деякі оглядачі підозрюють, що конституційні зміни Путіна можуть допомогти 67-річному колишньому офіцеру КДБ втриматися при владі після закінчення його четвертого президентського терміну в 2024 році.