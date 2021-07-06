У Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали консула Естонії

У російському Санкт-Петербурзі затримали консула Естонії Марта Лятте. Як повідомляє «Интерфакс» з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ, Лятте затриманий «під час отримання від російського громадянина матеріалів закритого характеру».
За даними РБК, що у ФСБ визнали дії дипломата такими, що мають «явний ворожий характер» і пообіцяли вжити заходів в рамках норм міжнародного права.
У МЗС Естонії назвали затримання Лятте «провокацією» та «постановкою».
«Звинувачення є безпідставними. Це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена в дружніх відносинах з сусідніми країнами», – заявив агентству BNS прессекретар МЗС Естонії Аарі Леммік.
У лютому Росія та Естонія взаємно вислали по одному дипломату. Спочатку Естонія оголосила персоною «non grata» одного зі співробітників російського дипломатичного представництва. Як відповідь Росія оголосила про видворення естонського дипломата.
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