У Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали консула Естонії

У російському Санкт-Петербурзі затримали консула Естонії Марта Лятте. Як повідомляє «Интерфакс» з посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ, Лятте затриманий «під час отримання від російського громадянина матеріалів закритого характеру».

За даними РБК, що у ФСБ визнали дії дипломата такими, що мають «явний ворожий характер» і пообіцяли вжити заходів в рамках норм міжнародного права.

У МЗС Естонії назвали затримання Лятте «провокацією» та «постановкою».

«Звинувачення є безпідставними. Це ще один приклад того, що Росія не зацікавлена в дружніх відносинах з сусідніми країнами», – заявив агентству BNS прессекретар МЗС Естонії Аарі Леммік.

У лютому Росія та Естонія взаємно вислали по одному дипломату. Спочатку Естонія оголосила персоною «non grata» одного зі співробітників російського дипломатичного представництва. Як відповідь Росія оголосила про видворення естонського дипломата.