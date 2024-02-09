Росія: у Краснодарському краї вночі горів нафтопереробний завод

У Краснодарському краї РФ на території Ільського нафтопереробного заводу сталася пожежа, повідомив місцевий оперативний штаб.

Займання сталося близько 2:00 години ночі (за місцевим часом) 9 лютого, до 3:00 години його ліквідували. Постраждалих немає.

Як пишуть російські телеграм-канали, пожежа сталася нібито внаслідок атаки дронів.

За даними телеграм-каналу «Обережно, новини», жителі повідомляли про серію вибухів і звуки дронів, що летять.

Телеграм-канал Shot пише про атаку дронів не лише на Ільський НПЗ, а й на Афіпський НПЗ. За цими даними, уламки одного із збитих дронів також впали на території Афіпського НПЗ – тут пожежі не сталося, пошкоджень немає.

Офіційно російська влада каже, що причини пожежі встановлюються.

Крім того, Міноборони Росії заявило про нібито «знищення та перехоплення» вночі 19 безпілотників над Краснодарським краєм, а також над Курською, Брянською та Орловською областями та акваторією Чорного моря.



Українська сторона ситуацію не коментувала. Перевірити ці дані з незалежних джерел поки неможливо.

Ільський НПЗ займається зберіганням та переробкою сировини, а також відвантаженням готової продукції. У 2023 році завод кілька разів зазнав атаки дронів. Наприкінці січня в Краснодарському краї РФ на іншому нафтопереробному заводі також була пожежа. Це сталося у місті Туапсе 25 січня.