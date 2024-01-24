У російському місті Туапсе горить нафтопереробний завод, аеропорт Сочі не приймає рейси

У розташованому в Краснодарському краї РФ місті Туапсе уночі 25 січня горить місцевий нафтопереробний завод. Про це повідомляє кілька російських телеграм-каналів.

За даними Mash, перед пожежею в районі НПЗ було чути звуки вибухів, місцеві жителі повідомляють про проліт кількох безпілотників, які бачили і до, і після загоряння на підприємстві.

«Поряд із НПЗ проходить центральна траса в сторону Сочі, де зараз оголошено план «Килим» (закрите небо)», – ідеться в повідомленні.

Також не приймає рейси аеропорт Сочі, розташований неподалік, повідомляє RT.

Упродовж січня у Росії відбулося кілька атак по енергетичних обʼєктах і оборонних підприємствах, здійснених із застосуванням безпілотників.

Також у ніч на 21 січня атаки безпілотників зазнали Тульська, Смоленська й Орловська області Росії. У Тулі місцеві жителі повідомляли у телеграм-каналах, що безпілотник вразив завод «Щегловский вал» – він випускає зокрема оборонну продукцію, включаючи системи ППО «Панцир». Тульська влада інформацію не підтверджувала. Пізніше про БПЛА, збитий над територією Клінцовського району, повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Москва 19 січня заявила, що український безпілотник вразив нафтобазу в Брянській області на заході Росії. Днем раніше російські офіційні особи заявили про нібито невдалу спробу нападу на нафтовий термінал у Балтійському морі.

Міністерство оборони України зазвичай офіційно не коментує ці інциденти і не бере на себе відповідальність за атаки, про які заявляє Москва.