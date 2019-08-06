Звільнено політв’язня Стешенка, засудженого у 2018 році в окупованому Криму

В окупованому Криму звільнили політв’язня Олександра Стешенка, засудженого у 2018 році до двох років позбавлення волі у колонії-поселенні. Про це повідомив голова «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля» Ігор Котельянець.

«Сьогодні ми в «Об’єднанні родичів політв’язнів Кремля цілий день чекали, затамувавши подих. Стешенка вивозили з Криму на материк. Це політв’язень, якого у 2018 ФСБ ув'язнило в Криму за начебто плани підпалити дім муфтія для залякування проросійськи налаштованих кримських татар та для нагнітання міжнаціональної ворожнечі», – мовиться у повідомленні.

Котельянець додав, що Стешенка звільнили за процедурою умовно-дострокового звільнення. Його доправили додому, в Харків.

У серпні 2018 року підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив харків’янина Олександра Стешенка до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні. Стешенка визнали винним у підпалі будинку муфтія Еміралі Аблаєва.

12 квітня активісти з громадської ініціативи «Крим SOS» з посиланням на матір українця харків'янина Олександра Стешенка повідомили, що російські силовики затримали його на пункті пропуску «Чонгар» на в'їзді до анексованого Росією Криму.

За інформацією активістів, 14 квітня адвокат Стешенку в пошуках свого підзахисного відвідав прикордонне управління ФСБ Росії в Криму в Сімферополі. Співробітники управління підтвердили, що Стешенко перебуває у них, а потім ФСБ Росії почала заперечувати затримання харків'янина.

Пізніше російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим, до якої нібито входив Стешенко.

Силовики також стверджували, що в ході слідства Стешенко повністю визнав свою провину і клопотав про особливий порядок судового розгляду. Тому кримінальне переслідування проти нього за статтею «створення екстремістського співтовариства» припинили у зв’язку з «каяттям».