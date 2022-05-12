Наслідки ранкового обстрілу Запоріжжя: влучили у заповідну частину Хортиці

Російська крилата ракета сьогодні вранці влучила у заповідну частину острова Хортиця, повідомляє у телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

«Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено», – йдеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Раніше в ОВА повідомили, що російські військові 12 травня близько 10:00 запустили крилату ракету по Запоріжжю. Тоді не повідомлялося про наслідки цієї ракетної атаки.

Це вже друга атака російських військ по острову Хортиця.

21 квітня війська РФ випустили дві крилаті ракети по Хортиці. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга – пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств. Внаслідок цієї ракетної атаки постраждали восьмеро людей.