Російська ракета вивела на орбіту європейський супутник

Російська ракета-носій «Союз-СТ» 7 листопада стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Вона вивела на орбіту європейський метеорологічний супутник Metop-C. Він контролюватиме температуру і вологість поверхні Землі, а також стежитиме за змінами рівня озону.

За даними Європейського космічного агентства, в розрахунковий час космічний апарат відокремився від розгінного блоку.

Перед стартом ракету додатково перевірили. Проблем з датчиками бічних блоків виявлено не було.

Згідно з висновками комісії, саме нештатна робота датчика поділу першого і другого ступенів ракети стала причиною аварії 11 жовтня. Тоді ракета-носій «Союз-ФГ» з космічним кораблем «Союз МС-10», на борту якого перебував екіпаж з двох людей, зазнав аварії під час пуску з космодрому Байконур. Екіпаж зумів евакуюватися і не постраждав.