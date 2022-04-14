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Вперше за 10 днів російські військові обстріляли Сумщину – Живицький

Зруйнований внаслідок російських обстрілів в Тростянці на Сумщині. Ілюстративне фото

Вперше за 10 днів російські військові обстріляли зі своєї території прикордонні населені пункти Сумщини, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Кілька годин тому були обстріли деяких прикордонних пунктів з артилерії чи мінометів. Пошкоджені приватні будинки. За останні днів десять – це перша провокація, коли вони зі своєї території обстріляли наші прикордонні пункти», – розповів він в ефірі спільного телемарафону.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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