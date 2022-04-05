Бомбив міста на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Російському пілоту повідомили про підозру

Російському пілотові офіційно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, заявляють в Офісі генерального прокурора.

За даними прокурорів, він наносив ракетні удари по м. Конотоп на Сумщині, містам Куп’янськ і Ізюм на Харківщині та м. Волноваха на Донеччині.

Також він забезпечував іншим авіаційним полкам збройних сил РФ безперешкодні обстріли та бомбардування території України, у тому числі авіабомбами та крилатими ракетами, додають у ОГП.



За даними слідства, з 24 лютого по 3 квітня пілот збройних сил РФ здійснив декілька бойових вильотів на багатоцільовому винищувачі СУ-35С з різних військових аеродромів держави-агресора у повітряний простір України.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».