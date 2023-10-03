У «Роскосмосі» підтвердили попередню причину невдалої посадки на Місяць

У Росії назвали несправність бортового блоку управління причиною падіння посадкового модуля на Місяць у серпні поточного року.

Російська космічна корпорація «Роскосмос» 3 жовтня повідомила, що блоку управління не вдалося вимкнути двигун, який працював на 43 секунди довше, ніж потрібно. У результаті гальмування виявилося таким сильним, що апарат врізався в Місяць.

Раніше голова «Роскосмосу» Юрій Борисов також називав причиною катастрофи міжпланетної станції «Луна-25» нештатну роботу двигуна. Але казазав, що спеціальна комісія ще має сказати своє слово про причини аварії.

Перша за 47 років місія Росії закінчилася 19 серпня невдачею через аварію космічного корабля «Луна-25», розвіявши сподівання Москви випередити Індію на недослідженому південному полюсі Місяця.