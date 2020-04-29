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29 квітня 2020, Київ 17:14
Новини | Політика

Російські військові планують влаштувати в окупованому Криму артилерійські салюти на 9 травня

Минулорічні святкування на 9 травня в окупованому Севастополі

У окупованих кримських містах Сімферополі, Керчі та Севастополі російські артилеристи російські військові планують провести салюти 9 травня.

Як повідомили у міністерстві оборони Росії, салюти мають відбутися одночасно о 22:00.

Крім окупованого Криму, салюти також заплановані у низці міст Росії.

Так званий глава «парламенту Криму» Володимир Константинов раніше заявляв, що на анексованому не планують проводити масові заходи 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

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