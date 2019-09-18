Апеляційна палата ВАСУ заочно арештувала одного з підозрюваних у справі «Роттердам+»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України заочно заарештувала заступника керівника управління енергоринку Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Володимира Бутовського, який є одним із підозрюваних у справі «Роттердам+». Про це 18 вересня повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Таким чином, Апеляційна палата ВАСУ скасувала ухвалу слідчої судді Солом’янського районного суду міста Києва, якою було відмовлено у задоволенні клопотання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про заочний арешт службовця НКРЕКП», – йдеться в повідомленні.

У САП додали, що Володимира Бутовського підозрюють у зловживаннях під час застосування так званої формули «Роттердам+», збитки від якої сягають понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень. Його дії кваліфікують за статтею про зловживання владою або службовим становищем.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам +». Як твердить слідство, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк, іще один із шести підозрюваних, відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України. Він перебуває за кордоном.

5 вересня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що суд дозволив затримати оголошеного в розшук Вовка.