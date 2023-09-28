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Унаслідок стрілянини в Роттердамі загинули три людини

Офіцери поліції біля медичного центру, який був оточений після двох повідомлень про випадки стрілянини, 28 вересня 2023 року

Унаслідок стрілянини в нідерландському портовому місті Роттердам загинули три людини, серед них є 14-річна дівчина, повідомляє AFP.

Як пише агенція, озброєний чоловік у бронежилеті спочатку увірвався в будинок у голландському портовому місті та відкрив стрілянину, убивши 39-річну жінку та важко поранивши її 14-річну доньку, повідомив журналістам начальник поліції Фред Вестербеке. Згодом дівчина померла від отриманих травм.

Потім він перейшов до приміщення в університетській лікарні Erasmus MC, застреливши 46-річного викладача, перш ніж розпочати ще одну пожежу в закладі, що спричинило паніку.

Через стрілянину пацієнти та медики втекли з медичного центру Erasmus у центрі Роттердама. Інші забарикадувалися в кімнатах.

Медичний персонал залишає лікарню Erasmus, яка була оточена через повідомлення про стрілянину в Роттердамі, 28 вересня 2023 року.
Медичний персонал залишає лікарню Erasmus, яка була оточена через повідомлення про стрілянину в Роттердамі, 28 вересня 2023 року.

Начальник поліції Фред Вестербеке повідомив журналістам, що стрільцем виявився 32-річний студент з Роттердама. Його затримали в лікарні зі зброєю. Його особа не розголошується, а мотиви стрілянини все ще з’ясовуються.

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