Іран: ще двоє міністрів уряду Роугані пішли у відставку

Міністри промисловості і транспорту Ірану пішли у відставку, повідомив сайт президента Ірану Хасана Роугані 20 жовтня.

У поширеній офіційній заяві Роугані подякував міністрові промисловості Мохаммаду Шарітамадарі та міністрові транспорту Аббасу Ахунді за їхню «безкорисливу службу» і «щирі зусилля». Свої заяви про відставку урядовці ще подали місяць тому, коли законодавці готувались до слухань щодо імпічменту.

Раніше у серпні були змушені піти у відставку і міністри праці та економіки в уряді Роугані на тлі критики парламентаріїв незадовільною роботою в подоланні економічної кризи. Вона була частково посилена рішенням США про відмову від ядерної угоди 2015 року та повторне запровадження економічних санкцій.

Рішення США вийти з угоди похитнуло позицію самого Роугані, якому у серпні довелося відповідати на питання законодавців у парламенті, вперше упродовж п’яти років його владних повноважень.