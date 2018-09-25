Роугані під час Генасамблеї ООН звинуватив Вашингтон в «економічному тероризмі»

Лідер Ірану Хасан Роугані під час виступу на 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН назвав вихід США із «ядерної угоди» з Тегераном та «незаконні односторонні санкції» формою «економічного тероризму».

«Боротьба з багатосторонньою дипломатією не є ознакою сили. Це, скоріше, симптом слабкості інтелекту. Це видає неможливість зрозуміти складний і взаємопов’язаний світ», – сказав Роугані.

Він зазначив, що ООН не повинна дозволити своїм рішенням стати «жертвою внутрішніх виборів та пропагандистських ігор» деяких зі своїх членів. Роугані додав, що організація не має дозволяти будь-кому зі своїх членів ухилятися від виконання міжнародних зобов’язань.

25 вересня президент США Дональд Трамп закликав «усі нації ізолювати режим Ірану, поки продовжуватиметься його агресія».

У травні Трамп оголосив про вихід із «ядерної угоди» з Іраном, підписаної у 2015 році.

Інші країни-підписанти угоди безуспішно закликали Вашингтон зберегти домовленості.

Офіційний Тегеран запевнив, що продовжить виконувати умови ядерної угоди попри санкції. Водночас голова МЗС країни звинуватив Сполучені Штати в намаганнях повалити владу в Ірані.

У серпні набули чинності санкції США, які стосуються іранських фінансових транзакцій в американських доларах, іранської автомобільної індустрії, купівлі комерційних літаків і металів, включно із золотом, а також продажів перських килимів.

Наступний етап санкцій набуде чинності в листопаді цього року і вдарить по іранському банківському сектору та нафтовій індустрії, від якої залежить економічне зростання Ірану.