За приблизними підрахунками для розмінування України знадобиться до 10 років – ДСНС

За приблизними підрахунками для розмінування України знадобиться до 10 років, заявив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.



«До 10 років. Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн», – сказав він.



За його даними, в Україні забруднено вибухонебезпечними предметами близько 300 тис. квадратних кілометрів. На сьогодні очищено понад 62 тисячі гектарів території, знешкоджено понад 145 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тисяч авіаційних бомб.

Раніше в МВС заявляли, що на розмінування територій в Україні доведеться витратити від 5 до 7 років.